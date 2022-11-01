Уругвай и Южная Корея стали первыми сборными, которые не нанесли ни одного удара в створ на ЧМ в XXI веке

Сборные Уругвая и Южной Кореи не нанесли ни одного удара в створ ворот в матче первого тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Это первый подобный случай на мировых первенствах, прошедших в XXI веке.

В прошедшей встрече уругвайцы нанесли десять ударов по воротам, а корейцы — шесть.

Игра завершилась со счётом 0:0.

Ранее сообщалось, что Роналду прослезился во время гимна Португалии перед матчем с Ганой на ЧМ-2022.