«РБ Спорт»: защитник сборной Сербии Эракович может перейти в «Зенит»

Защитник белградской «Црвены Звезды» Страхиня Эракович может продолжить карьеру в петербургском «Зените».

Команда из Санкт-Петербурга намерена приобрести 21-летнего футболиста в зимнее трансферное окно, сообщает «РБ Спорт».

Защитник был вызван в сборную Сербии на чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре. Его трансферная стоимость составляет около €14 млн. Эракович в сезоне-2022/23 в 27 матчах за «Црвену Звезду» во всех турнирах отметился двумя результативными передачами.

Сербия на ЧМ-2022 в матче первого тура группы G 24 ноября сыграет с Бразилией.

Ранее сообщалось, что сборная России поддержала Сербию перед стартом ЧМ-2022 в Катаре.