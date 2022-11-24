Алвес рассказал об атмосфере в сборной Бразилии на ЧМ-2022

Защитник сборной Бразилии Дани Алвес рассказал об атмосфере в национальной команде на чемпионате мира в Катаре.

«Мы терпели неудачи в последние годы, но теперь мы создали команду с очень толстой кожей, по человеческим качествам это лучшая раздевалка в Бразилии за долгое время», — цитирует Алвеса La Gazzetta dello Sport.

Игра между командами Бразилии и Сербии пройдёт 24 ноября в Лусаиле на стадионе «Лусаил Айконик». Начало — в 22:00 мск.

В группе G также выступают сборные Камеруна и Швейцарии.

Ранее сборная России поддержала Сербию перед стартом ЧМ-2022 в Катаре.