Чернышов назвал футболистов Германии клоунами после поражения от Японии на ЧМ

Бывший игрок сборной СССР Андрей Чернышов отреагировал на поражение Германии от Японии в матче первого тура чемпионата мира в Катаре.

«Играйте в футбол или сидите дома, отстаивайте «дебильные» ценности. Очень сильно разочарован игроками сборной Германии, они выглядят как клоуны», — написал ветеран в Telegram-канале.

Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу японцев.

Перед матчем футболисты сборной Германии позировали, закрыв руками рты. Такой жест связан с решением ФИФА запретить радужные повязки на ЧМ-2022.

Ранее Мануэль Нойер объяснил жест с закрытыми ртами игроков национальной команды перед матчем с Японией.