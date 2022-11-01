Мостовой: я победу саудитов назвал фантастикой, японцы тоже прекрасны

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о победе Японии над Германией в первом туре чемпионата мира в Катаре.

«Никто такого не ожидал. Третий день и две сенсации. Это здорово! Я победу саудитов назвал фантастикой, японцы тоже прекрасны. Они имели свои возможности и их реализовали», — цитирует Мостового Betonmobile.

Встреча между Германией и Японией проходила на стадионе «Халифа Интернейшнл» в Дохе и завершилась со счётом 1:2.

Япония набрала три очка и находится на втором месте в турнирной таблице группы E. Германия с нулём очков расположилась на третьей строчке.

Ранее Мануэль Нойер объяснил жест с закрытыми ртами игроков национальной команды перед матчем с Японией.