Футболист сборной Дании Дилейни пропустит оставшиеся матчи ЧМ-2022 из-за травмы

Полузащитник сборной Дании Томас Дилейни получил травму в матче первого тура группового этапа чемпионата мира — 2022 с национальной командой Туниса.

Восстановление 31-летнего футболиста после травмы колена займёт около четырёх недель.

Напомним, что в матче первого тура сборная Дании сыграла вничью с командой Туниса. Игра на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне завершилась со счётом 0:0.

Дания набрала одно очко и находится на третьем месте в турнирной таблице группы E. Лидирует Франция с тремя очками.

Напомним, что групповой этап мундиаля в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря.

Ранее президент Датского футбольного союза Йеспер Мёллер сообщил, что организация может покинуть состав Международной федерации футбола (ФИФА).