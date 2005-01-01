Де Брёйне стал лучшим игроком матча Бельгия — Канада

Полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брёйне признан лучшим игроком матча с Канадой в первом туре чемпионата мира в Катаре.

Встреча на стадионе «Ахмед бин Али» в Аль-Райане завершилась со счётом 1:0 в пользу подопечных Роберто Мартинеса.

Мяч забил Миши Батшуайи-Атунга на 44-й минуте. Незабитым пенальти отметился нападающий канадской команды Альфонсо Дэвис на 11-й минуте.

Таким образом, сборная Бельгии набрала три очка и возглавила турнирную таблицу группы F.

Ранее сообщалось, что Бельгия выиграла восемь матчей подряд на групповой стадии ЧМ и повторила рекорд.