Роберто Мартинес — о матче с Канадой: эта победа важнее, чем та, когда ты играешь хорошо

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес поделился эмоциями от победы команды в матче первого группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре с Канадой.

«Нам пришлось показать иную сторону нашей игры. Мы выиграли матч благодаря выдержке и опыту, качествам нашего вратаря, который удержал нас в игре, отразив пенальти. Сегодняшняя победа важнее, чем та, когда ты играешь хорошо», — цитирует Мартинеса BBC.

Встреча на стадионе «Ахмед бин Али» в Аль-Райане завершилась со счётом 1:0.

Мяч забил Миши Батшуайи-Атунга на 44-й минуте. Незабитым пенальти отметился нападающий канадской команды Альфонсо Дэвис на 11-й минуте.

Таким образом, сборная Бельгии набрала три очка и возглавила турнирную таблицу группы F.

Ранее сообщалось, что сборная Канады стала третьей командой в истории, не забившей в своих первых четырёх матчах на ЧМ.