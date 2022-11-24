Поединок между Анкалаевым и Блаховичем возглавит турнир UFC 282
Соперник чеха бразилец Гловер Тейшейра отказался от боя с другим претендентом, поэтому поединок между Магомедом Анкалаевым и Яном Блаховичем возглавит турнир и станет титульным.
Прохазка получил тяжёлую ортопедическую травму и его восстановление может занять два года, сообщает Yahoo Sports. Отмечается, что освободить пояс было личным желанием бойца из-за уважения к другим претендентам.
Турнир пройдёт 10 декабря на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе (США).
Ранее Прохазка рассказал, как провёл в тёмной комнате три дня без еды.