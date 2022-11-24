Узнать больше

Поединок между Анкалаевым и Блаховичем возглавит турнир UFC 282

Короткая ссылка
Чешский боец UFC в полутяжёлом весе Иржи Прохазка получил травму и выбыл на долгий срок.

Соперник чеха бразилец Гловер Тейшейра отказался от боя с другим претендентом, поэтому поединок между Магомедом Анкалаевым и Яном Блаховичем возглавит турнир и станет титульным.

Прохазка получил тяжёлую ортопедическую травму и его восстановление может занять два года, сообщает Yahoo Sports. Отмечается, что освободить пояс было личным желанием бойца из-за уважения к другим претендентам.

Турнир пройдёт 10 декабря на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе (США).

Ранее Прохазка рассказал, как провёл в тёмной комнате три дня без еды.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить