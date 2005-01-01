Тренер Коста-Рики — о поражении от Испании: это сложно объяснить, мы приехали с большими ожиданиями

Главный тренер сборной Коста-Рики Луис Фернандо Суарес поделился эмоциями от матча первого тура группового этапа чемпионата мира — 2022 с национальной командой Испании.

«Это сложно объяснить, мы приехали с большими ожиданиями… Главная проблема заключалась в том, что у нас не было такого владения мячом, как мы хотели», — приводит слова Суареса «Матч ТВ» со ссылкой на пресс-службу ФИФА.

Встреча на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе завершилась со счётом 7:0.

В составе сборной Испании забитыми мячами отметились Ольмо (11-я минута), Асенсио (21-я), Торрес (31-я, 54-я), Гави (74-я), Солер (89-я), Мората (90+2).

Таким образом, Испания набрала три очка и возглавила турнирную таблицу группы E. Коста-Рика с нулём очков расположилась на последней, четвёртой, строчке.

Ранее сообщалось, что Гави признан лучшим игроком матча между Испанией и Коста-Рикой.