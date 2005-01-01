Корнеев: Канада точно наиграла на ничью, может быть, даже на победу

Бывший игрок сборной России Игорь Корнеев поделился эмоциями от матча первого тура группового этапа чемпионата мира — 2022 между сборными Бельгии и Канады.

«Канада точно наиграла на ничью, может быть, даже на победу. Канада по ходу игры наращивала. Они реально шли вперёд… Эта команда реально произвела очень хорошее впечатление», — цитирует Корнеева «Матч ТВ».

Встреча на стадионе «Ахмед бин Али» в Аль-Райане завершилась со счётом 1:0.

Мяч забил Миши Батшуайи-Атунга на 44-й минуте. Незабитым пенальти отметился нападающий канадской команды Альфонсо Дэвис на 11-й минуте.

Таким образом, сборная Бельгии набрала три очка и возглавила турнирную таблицу группы F.

Ранее сообщалось, что Бельгия выиграла восемь матчей подряд на групповой стадии ЧМ и повторила рекорд.