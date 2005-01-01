Мостовой: испанцы могут побороться за титул чемпионов мира

Бывший российский футболист Александр Мостовой поделился эмоциями от матча группового этапа чемпионата мира — 2022 между сборными Испании и Коста-Рики.

«Я до турнира считал, что испанцы могут побороться за титул чемпионов мира. В пятёрку я их точно вносил. Любопытно, что в следующей игре Испания встретится с Германией. Немцы теоретически уже после второго тура могут поехать домой», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

Встреча на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе завершилась со счётом 7:0.

В составе сборной Испании забитыми мячами отметились Ольмо (11-я минута), Асенсио (21-я), Торрес (31-я, 54-я), Гави (74-я), Солер (89-я), Мората (90+2).

Таким образом, Испания набрала три очка и возглавила турнирную таблицу группы E. Коста-Рика с нулём очков расположилась на последней, четвёртой, строчке.

Ранее Мостовой высказался о будущем нападающего Криштиану Роналду после его ухода из «Манчестер Юнайтед».