Игрок сборной Туниса: задача на ЧМ в Катаре — выйти из группы

Защитник сборной Туниса Монтассар Тальби рассказал о задачах команды на чемпионате мира — 2022 в Катаре.

«То, что аравийцы сделали, — прекрасно. Смотрели часть их игры, знали результат. Гордимся ими. Очень надеюсь, что они смогут выйти из группы. А вы? Это наша главная цель. Станем выкладываться без остатка, чтобы добиться этого», — цитирует Тальби «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в матче первого тура сборная Туниса сыграла вничью с командой Дании. Игра на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне завершилась со счётом 0:0.

Тунис набрал одно очко и находится на втором месте в турнирной таблице группы E. Лидирует Франция с тремя очками.

Напомним, что групповой этап мундиаля в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря.

Ранее президент Датского футбольного союза Йеспер Мёллер сообщил, что организация может покинуть состав Международной федерации футбола (ФИФА).