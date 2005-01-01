Гави признан лучшим игроком матча между Испанией и Коста-Рикой
Полузащитник сборной Испании признан лучшим игроком матча с Коста-Рикой в первом туре чемпионата мира в Катаре.
Полузащитник «Барселоны» стал самым молодым игроком, сыгравшим за сборную Испании на крупном международном турнире.
17 октября он выиграл Копа Трофи как лучший футболист года среди игроков в возрасте до 21 года.
Встреча на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе завершилась со счётом 7:0. Таким образом, Испания набрала три очка и возглавила турнирную таблицу группы E. Коста-Рика с нулём очков расположилась на последней, четвёртой, строчке.
Ранее сообщалось, что полузащитник сборной Хорватии и «Реала» Лука Модрич признан лучшим игроком матча с Марокко в первом туре чемпионата мира в Катаре.