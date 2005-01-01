Футболист Коста-Рики: в России был замечательный чемпионат мира

Нападающий сборной Коста-Рики Брайан Руис поделился воспоминаниями о чемпионате мира 2018 года, который прошёл в России.

«В России действительно был замечательный чемпионат мира, было здорово быть там, у вас очень красивая и прекрасная страна. Да, мы не вышли из группы, но у нас были классные игры», — цитирует Руиса «Чемпионат».

Напомним, что в матче первого тура группового этапа чемпионата мира — 2022 сборная Коста-Рики проиграла национальной команде Испании. Встреча на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе завершилась со счётом 7:0.

В составе сборной Испании забитыми мячами отметились Ольмо (11-я минута), Асенсио (21-я), Торрес (31-я, 54-я), Гави (74-я), Солер (89-я), Мората (90+2).

Таким образом, Испания набрала три очка и возглавила турнирную таблицу группы E. Коста-Рика с нулём очков расположилась на последней, четвёртой, строчке.

Ранее сообщалось, что сборная Коста-Рики не нанесла ни одного удара по воротам Испании.