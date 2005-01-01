Хердман стал первым тренером в истории, работавшим на женском и мужском ЧМ

Главный тренер сборной Канады Джон Хердман стал первым тренером в истории, работавшим как на мужском, так и на женском чемпионате мира по футболу.

До работы в мужской сборной Канады Хердман был главным тренером женских команд Новой Зеландии (ЧМ-2007 и ЧМ-2011) и Канады (ЧМ-2015).

Напомним, что сборная Бельгии обыграла команду Канады в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре. Встреча на стадионе «Ахмед бин Али» в Аль-Райане завершилась со счётом 1:0.

Мяч забил Миши Батшуайи-Атунга на 44-й минуте.

Мундиаль в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря.

Ранее сообщалось, что сборная Канады не смогла забить пенальти Бельгии в матче ЧМ-2022.