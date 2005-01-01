Ольмо — о победе Испании: будем дальше работать, ведь впереди ещё сложные матчи

Полузащитник сборной Испании Дани Ольмо поделился эмоциями от матча первого тура группового этапа чемпионата мира — 2022 с командой Коста-Рики.

«Было много моментов, которые мы, к счастью, реализовали. Будем дальше работать, ведь впереди ещё сложные матчи. Победа на турнире? Сейчас прошла только первая игра, а дальше нужно идти постепенно», — цитирует Ольмо As.

Встреча на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе завершилась со счётом 7:0.

В составе сборной Испании забитыми мячами отметились Ольмо (11-я минута), Асенсио (21-я), Торрес (31-я, 54-я), Гави (74-я), Салер (89-я), Мората (90+2).

Таким образом, Испания набрала три очка и возглавила турнирную таблицу группы E. Коста-Рика с нулём очков расположилась на последней, четвёртой строчке.

Ранее сообщалось, что Испания стала первой сборной, сделавшей более 1000 передач в матче ЧМ.