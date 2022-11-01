Торрес — о победе Испании: мы играем в своём стиле с первой по 90-ю минуту

Нападающий сборной Испании Ферран Торрес поделился эмоциями после победы команды над сборной Коста-Рики (7:0) в первом туре группового этапа ЧМ-2022.

«Очень счастлив. Мы знали, что это будет сложный матч. К перерыву мы уже добились впечатляющего результата, но мы хотели большего, потому что в таком соревновании всё решают голы. Мы играем в своём стиле с первой по 90-ю минуту», — цитирует Торреса As.

Встреча на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе завершилась со счётом 7:0.

В составе сборной Испании забитыми мячами отметились Ольмо (11-я минута), Асенсио (21-я), Торрес (31-я, 54-я), Гави (74-я), Солер (89-я), Мората (90+2).

Таким образом, Испания набрала три очка и возглавила турнирную таблицу группы E. Коста-Рика с нулём очков расположилась на последней, четвёртой, строчке.

Ранее сообщалось, что Испания одержала самую крупную победу в истории страны на чемпионате мира.