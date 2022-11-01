Сборная Коста-Рики не нанесла ни одного удара по воротам Испании в матче ЧМ-2022

Сборная Испании разгромила команду Коста-Рики в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.

Сборная Коста-Рики не нанесла ни одного удара по воротам команды Испании. Такое событие на чемпионате мира произошло впервые с 1990 года, когда те же костариканцы не сумели пробить по воротам Бразилии.

Встреча на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе завершилась со счётом 7:0.

В составе сборной Испании забитыми мячами отметились Ольмо (11-я минута), Асенсио (21-я), Торрес (31-я, 54-я), Гави (74-я), Салер (89-я), Мората (90+2).

Таким образом, Испания набрала три очка и возглавила турнирную таблицу группы E. Коста-Рика с нулём очков расположилась на последней, четвёртой строчке.

Ранее сообщалось, что сборная Испании побила рекорд чемпионатов мира по владению мячом.