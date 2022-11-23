Энрике: наша единственная цель — постоянно доминировать в игре

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике поделился эмоциями от матча первого тура группового этапа чемпионата мира — 2022 с командой Коста-Рики.

«Наша единственная цель — постоянно доминировать в игре, а для этого нам нужно владеть мячом, чтобы сопернику стало сложно. Мы были превосходны в прессинге, но у нас ещё есть возможности для улучшения игры», — цитирует Энрике Marca.

Встреча на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе завершилась со счётом 7:0.

В составе сборной Испании забитыми мячами отметились Ольмо (11-я минута), Асенсио (21-я), Торрес (31-я, 54-я), Гави (74-я), Салер (89-я), Мората (90+2).

Таким образом, Испания набрала три очка и возглавила турнирную таблицу группы E. Коста-Рика с нулём очков расположилась на последней, четвёртой строчке.

Ранее сообщалось, что Испания стала первой сборной, сделавшей более 1000 передач в матче ЧМ.