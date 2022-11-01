Нойер прокомментировал поражение Германии в матче с Японией на ЧМ-2022

Голкипер сборной Германии Мануэль Нойер прокомментировал поражение своей команды от Японии в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.

«Для меня это была самая важная игра, и мы её проиграли. Мы должны показать другую команду в матче с Испанией, самым сложным соперником. Мы должны выложиться полностью и продемонстрировать на поле весь потенциал, который у нас есть», — цитирует Нойера Bayer&Germany.

Встреча на стадионе «Халифа Интернейшнл» в Дохе завершилась со счётом 1:2.

Таким образом, Япония набрала три очка и возглавила турнирную таблицу группы E. Германия с нулём очков расположилась на последней, четвёртой строчке.

Ранее стало известно, что команда Германии впервые с 1978 года проиграла матч чемпионата мира, ведя в счёте после первого тайма.