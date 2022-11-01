Сборная Японии впервые одержала волевую победу на чемпионатах мира по футболу.

В матче первого тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре, который проходил на стадионе «Халифа Интернейшнл», японские футболисты уступали в счёте, пропустив мяч на 33-й минуте, после того как полузащитник и капитан команды Германии Илкай Гюндоган реализовал пенальти.

Затем нападающие сборной Японии Рицу Доан и Такума Асано забили на 75-й и 83-й минутах соответственно.

Таким образом, Япония набрала три очка и возглавила турнирную таблицу группы E. Германия с нулём очков расположилась на последней, четвёртой, строчке.

Ранее сообщалось, что японские болельщики убрали мусор с трибун стадиона после матча с Германией на ЧМ-2022.