Японские болельщики убрали мусор с трибун стадиона после матча с Германией на ЧМ-2022

Болельщики сборной Японии убрали мусор с трибун стадиона «Халифа Интернейшнл» после матча первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре против команды Германии.

Как сообщает «Матч ТВ», японские болельщики убрали весь мусор со своей трибуны в синие мешки и унесли их со стадиона.

Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу сборной Японии.

Ранее сообщалось, что игроки сборной Германии прикрыли рты руками перед матчем с Японией из-за запрета радужных повязок на ЧМ-2022 в Катаре.