Сборная Германии во второй раз подряд проиграла стартовый матч чемпионата мира

Сборная Германии потерпела поражение от команды Японии в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.

Встреча на стадионе «Халифа Интернейшнл» в Дохе завершилась со счётом 1:2.

Таким образом, Япония набрала три очка и возглавила турнирную таблицу группы E. Германия с нулём очков расположилась на последней, четвёртой строчке.

На мундиале 2018 года в России Германия уступила сборной Мексики со счётом 0:1 в стартовом матче. Впоследствии немецкая команда не смогла выйти из группы, набрав всего лишь три очка.

Ранее сообщалось, что в сборной Германии объяснили жест игроков с закрытыми ртами перед матчем ЧМ-2022.