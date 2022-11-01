Сборная Германии во второй раз подряд проиграла стартовый матч чемпионата мира
Сборная Германии потерпела поражение от команды Японии в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.
Встреча на стадионе «Халифа Интернейшнл» в Дохе завершилась со счётом 1:2.
Таким образом, Япония набрала три очка и возглавила турнирную таблицу группы E. Германия с нулём очков расположилась на последней, четвёртой строчке.
На мундиале 2018 года в России Германия уступила сборной Мексики со счётом 0:1 в стартовом матче. Впоследствии немецкая команда не смогла выйти из группы, набрав всего лишь три очка.
Ранее сообщалось, что в сборной Германии объяснили жест игроков с закрытыми ртами перед матчем ЧМ-2022.