Сборная Японии сравняла счёт в матче ЧМ-2022 с Германией

Нападающий сборной Японии Рицу Доан сравнял счёт в матче первого тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре с командой Германии.

24-летний японец забил мяч на 76-й минуте встречи.

Таким образом, счёт стал ничейным — 1:1.

Игра проходит на стадионе «Халифа Интернейшнл» в Дохе.

Ранее в сборной Германии объяснили жест с закрытыми ртами игроков национальной команды перед матчем первого тура группового этапа ЧМ-2022 в Катаре с командой Японии.