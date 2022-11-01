Благодаря голу Гюндогана Германия обыгрывает Японию после первого тайма на ЧМ-2022

После первого тайма сборная Германии обыгрывает команду Японии в стартовом туре группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре.

Счёт после первого тайма — 1:0.

Единственный забитый мяч в первой половине игры забил Илькай Гюндоган, отличившись с пенальти на 33-й минуте.

Игра проходит на стадионе «Халифа Интернейшнл» в Дохе. Главный судья встречи — Иван Бартон из Сальвадора.

Напомним, что мундиаль в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря.

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