Благодаря голу Гюндогана Германия обыгрывает Японию после первого тайма на ЧМ-2022
После первого тайма сборная Германии обыгрывает команду Японии в стартовом туре группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре.
Счёт после первого тайма — 1:0.
Единственный забитый мяч в первой половине игры забил Илькай Гюндоган, отличившись с пенальти на 33-й минуте.
Игра проходит на стадионе «Халифа Интернейшнл» в Дохе. Главный судья встречи — Иван Бартон из Сальвадора.
Напомним, что мундиаль в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря.
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