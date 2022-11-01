Влашич рассказал о травме, полученной в матче с Марокко на ЧМ-2022

Полузащитник сборной Хорватии Никола Влашич рассказал о травме, полученной в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре с командой Марокко.

«Что касается повреждения, я почувствовал удар, поэтому не вышел на второй тайм из предосторожности. Не хочу ничего говорить заранее, мы всё узнаем на обследовании», — приводит слова Влашича Sportske Novosti.

25-летний хорват вышел в стартовом составе сборной Хорватии, но получил травму и был заменён в перерыве.

Встреча проходила на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре и завершилась со счётом 0:0.

Хорватия и Марокко набрали по одному очку.

Также в группе F выступают команды Бельгии и Канады, которые сыграют между собой сегодня в 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что депутаты парламента Хорватии прервали заседание на два часа ради просмотра матча национальной команды со сборной Марокко на ЧМ-2022 в Катаре.