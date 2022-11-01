Форвард Хорватии Ливайя высказался о ничьей в матче с Марокко на ЧМ-2022

Нападающий сборной Хорватии Марко Ливайя высказался о ничьей с командой Марокко в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.

«Первая игра на ЧМ сложная. Против соперника, который хорош. Немного расстроен из-за того, что не заработали три очка», — приводит слова Ливайя «Спорт-Экспресс».

Встреча проходила на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре и завершилась со счётом 0:0.

Хорватия и Марокко набрали по одному очку.

Также в группе F выступают команды Бельгии и Канады, которые сыграют между собой сегодня в 22:00 мск.

Ранее главный тренер сборной Хорватии Златко Далич прокомментировал ничью с командой Марокко в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.