Гюндоган открыл счёт с пенальти в матче ЧМ-2022 с Японией

Полузащитник сборной Германии Илкай Гюндоган открыл счёт в матче первого тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре.

32-летний немец забил мяч с пенальти на 33-й минуте встречи.

Таким образом, счёт стал 1:0 в пользу сборной Германии.

Игра проходит на стадионе «Халифа Интернейшнл» в Дохе.

Ранее сообщалось, что игроки сборной Германии прикрыли рты руками перед матчем с Японией из-за запрета радужных повязок на ЧМ-2022 в Катаре.