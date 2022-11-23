FA дисквалифицировала Роналду на два матча за инцидент с телефоном болельщика-аутиста
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Независимая комиссия установила, что его поведение было ненадлежащим, и наложила санкции, форвард также оштрафован на £50 тыс., сообщает пресс‑служба организации.
9 апреля после завершения матча между МЮ и «Эвертоном» Роналду по пути в подтрибунное помещение выбил телефон из рук снимавшего его фаната. Пострадавшим оказался 14-летний подросток с расстройством аутистического спектра, у которого на руке остался внушительный синяк. Полиция начала расследование.
Ранее сообщалось, что Роналду отверг обвинения по делу о разбитом телефоне мальчика-аутиста.