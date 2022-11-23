Узнать больше

FA дисквалифицировала Роналду на два матча за инцидент с телефоном болельщика-аутиста

Короткая ссылка
Футбольная ассоциация Англии (FA) дисквалифицировала бывшего нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду на два матча по итогам инцидента с мальчиком‑аутистом.
FA дисквалифицировала Роналду на два матча за инцидент с телефоном болельщика-аутиста
  • Gettyimages.ru

Независимая комиссия установила, что его поведение было ненадлежащим, и наложила санкции, форвард также оштрафован на £50 тыс., сообщает пресс‑служба организации.

9 апреля после завершения матча между МЮ и «Эвертоном» Роналду по пути в подтрибунное помещение выбил телефон из рук снимавшего его фаната. Пострадавшим оказался 14-летний подросток с расстройством аутистического спектра, у которого на руке остался внушительный синяк. Полиция начала расследование.

Ранее сообщалось, что Роналду отверг обвинения по делу о разбитом телефоне мальчика-аутиста.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить