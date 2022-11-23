FA дисквалифицировала Роналду на два матча за инцидент с телефоном болельщика-аутиста

Футбольная ассоциация Англии (FA) дисквалифицировала бывшего нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду на два матча по итогам инцидента с мальчиком‑аутистом.

Независимая комиссия установила, что его поведение было ненадлежащим, и наложила санкции, форвард также оштрафован на £50 тыс., сообщает пресс‑служба организации.

9 апреля после завершения матча между МЮ и «Эвертоном» Роналду по пути в подтрибунное помещение выбил телефон из рук снимавшего его фаната. Пострадавшим оказался 14-летний подросток с расстройством аутистического спектра, у которого на руке остался внушительный синяк. Полиция начала расследование.

Ранее сообщалось, что Роналду отверг обвинения по делу о разбитом телефоне мальчика-аутиста.