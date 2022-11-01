Модрич стал лучшим игроком матча Хорватия — Марокко

Полузащитник сборной Хорватии и «Реала» Лука Модрич признан лучшим игроком матча с Марокко в первом туре чемпионата мира в Катаре.

37-летний хорват сыграл на четырёх чемпионатах мира (2006, 2014, 2018 и 2022 годы) и на четырёх чемпионатах Европы (в 2008, 2012, 2016 и 2020 годах).

Всего на счету полузащитника 155 матчей за сборную Хорватии, в которых он забил 23 мяча и отдал 25 результативных передач. В матче с Марокко хавбек не отметился результативными действиями.

Встреча проходила на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре и завершилась со счётом 0:0.

Также в группе F выступают команды Бельгии и Канады, которые сыграют между собой сегодня в 22:00 мск.

Ранее главный тренер сборной Хорватии Златко Далич прокомментировал ничью с командой Марокко в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.