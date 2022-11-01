Гол японца Маэды отменили из-за офсайда в матче с Германией на ЧМ-2022
Сборная Японии проводит матч первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2022 с национальной командой Германии.
Забитый мяч полузащитника сборной Японии Дайдзэна Маэды в ворота сборной Германии отменили из-за положения вне игры.
Игра проходит на стадионе «Халифа Интернейшнл» в Дохе. Главный судья встречи — Иван Бартон из Сальвадора.
Напомним, что мундиаль в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря.
Ранее сообщалось, что полузащитник Германии Джамал Мусиала стал самым молодым немецким футболистом, сыгравшим на ЧМ за 60 лет.