Мусиала — самый молодой немецкий футболист, сыгравший на ЧМ за 60 лет
Сборная Германии проводит матч первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2022 с национальной командой Японии.
19-летний Джамал Мусиала стал самым молодым немецким футболистом, сыгравшим на чемпионате мира за 60 лет.
Игра проходит на стадионе «Халифа Интернейшнл» в Дохе. Главный судья встречи — Иван Бартон из Сальвадора.
Напомним, что мундиаль в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря.
Ранее Германия и Япония объявили составы на матч ЧМ-2022.