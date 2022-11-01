Главный тренер сборной Хорватии: нынешняя ситуация отличается от той, что была на ЧМ в России

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич прокомментировал ничью с командой Марокко в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.

«Тяжёлая игра. Мы ожидали этого. Сборная Марокко играла компактно, хорошо действовала в защите. Нам не хватило решительности. Мы знаем, что для выхода из группы нужно набрать 4—5 очков», — приводит слова Далича Sportske Novosti.

По словам тренера, единственное, в чём он может обвинить своих подопечных, так это в отсутствии смелости и решительности.

«Нынешняя ситуация отличается от той, что была на ЧМ в России, потому что Хорватия — цель для всех. Теперь мы сосредоточены на следующих матчах», — сказал он.

Встреча проходила на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре и завершилась со счётом 0:0.

Хорватия и Марокко набрали по одному очку.

Также в группе F выступают команды Бельгии и Канады, которые сыграют между собой сегодня в 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что депутаты парламента Хорватии прервали заседание на два часа ради просмотра матча национальной команды со сборной Марокко на ЧМ-2022 в Катаре.