Тренер Португалии Сантуш отреагировал на скандал Роналду с «Манчестер Юнайтед»
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«Я не хотел отвлекаться на ситуацию с Роналду. Даже когда я садился посмотреть игру, я никогда не слышал разговоров на эту тему. Мы убеждены, что мы все доверяем друг другу», — цитирует Сантуша Record.
22 ноября стало известно, что «Манчестер Юнайтед» расторг контракт с Роналду. Перед началом мундиаля игрок дал скандальное интервью, в котором раскритиковал клуб и главного тренера Эрика тен Хага.
Ранее полузащитник сборной Португалии Бруну Фернандеш заявил, что не общался с Роналду по поводу разрыва контракта с МЮ.