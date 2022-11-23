Тренер Португалии Сантуш отреагировал на скандал Роналду с «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер сборной Португалии по футболу Фернанду Сантуш высказался о скандальном интервью нападающего Криштиану Роналду о «Манчестер Юнайтед».

«Я не хотел отвлекаться на ситуацию с Роналду. Даже когда я садился посмотреть игру, я никогда не слышал разговоров на эту тему. Мы убеждены, что мы все доверяем друг другу», — цитирует Сантуша Record.

22 ноября стало известно, что «Манчестер Юнайтед» расторг контракт с Роналду. Перед началом мундиаля игрок дал скандальное интервью, в котором раскритиковал клуб и главного тренера Эрика тен Хага.

Ранее полузащитник сборной Португалии Бруну Фернандеш заявил, что не общался с Роналду по поводу разрыва контракта с МЮ.