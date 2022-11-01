Получивший травму защитник сборной Саудовской Аравии перенесёт операцию

Защитник сборной Саудовской Аравии Ясир Аль-Шахрани перенесёт операцию после травмы головы, полученной в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2022 года с командой с Аргентины.

«Аль‑Шахрани покинул медицинский центр «Хамад» в Дохе и направился в больницу в Эр‑Рияд сегодня утром. В ближайшие несколько часов Ясиру предстоит ещё одна операция в соответствии с планом восстановления, составленным врачами. Мы желаем игроку полного и скорейшего восстановления, — говорится в сообщении пресс‑службы федерации футбола Саудовской Аравии.

Во встрече с Аргентиной 30‑летний игрок получил удар коленом в голову от вратаря Саудовской Аравии Мохаммеда Аль‑Оваиса и не смог продолжить игру. Позже у него диагностировали перелом челюсти и лицевой кости, ему потребовалось срочное хирургическое вмешательство из‑за внутреннего кровотечения.

Ранее сообщалось, что получивший травму защитник сборной Саудовской Аравии записал видеообращение.