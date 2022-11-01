Германия и Япония объявили составы на матч ЧМ-2022

Сборные Германии и Японии назвали составы на матч первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.

Стартовый состав сборной Германии: Мануэль Нойер, Давид Раум, Нико Шлоттербек, Никлас Зюле, Антонио Рюдигер, Джошуа Киммих, Илкай Гюндоган, Джамал Мусиала, Томас Мюллер, Серж Гнабри, Кай Хавертц.

Стартовый состав сборной Японии: Сиути Гонда, Юто Нагатомо, Коу Итакира, Такефуса Кубо, Хироки Сакаи, Мая Ёсида, Дайзен Маэда, Ватару Эндо, Ао Танака, Даити Камада, Дзюня Ито.

Встреча группы Е пройдёт на стадионе «Халифа Интернейшнл» в Дохе. Игра начнётся в 16:00 по мск.

Ранее главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик высказался о запрете Международной федерации футбола использовать радужные повязки на чемпионате мира 2022 года в Катаре.