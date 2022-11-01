Флик — о радужных повязках на ЧМ-2022: стыдно, что запрещают говорить о правах человека

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик высказался о запрете Международной федерации футбола (ФИФА) использовать радужные повязки на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

«Мы вместе с другими сборными хотели подать пример, но ФИФА положила этому конец. Мы не понимали, какие именно санкции за этим последуют. Если бы всё ограничилось только жёлтой карточкой, это было бы приемлемо», — приводит слова Флика Bayern & Germany.

По словам тренера, ФИФА не называла конкретных санкций.

«Жаль, что нам не разрешили бороться за права человека. Я думаю, что запрещать говорить об этом просто стыдно», — сказал он.

ЧМ-2022 в Катаре проходит с 20 ноября по 18 декабря. На групповом этапе сборная Германии сыграет в группе E с командами Испании, Коста-Рики и Японии.

Ранее сообщалось, что Немецкий футбольный союз намерен подать в суд на ФИФА за запрет радужных повязок на ЧМ-2022 в Катаре.