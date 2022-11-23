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Мостовой: Роналду в состоянии купить себе несколько клубов и играть в них

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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о будущем нападающего Криштиану Роналду после его ухода из «Манчестер Юнайтед».
Мостовой: Роналду в состоянии купить себе несколько клубов и играть в них
  • Gettyimages.ru

«Не надо волноваться за будущее Роналду. Даже если он без клуба на чемпионате мира, то без проблем себе его найдёт. Он в состоянии несколько клубов сам купить и в них играть», — цитирует Мостового «Матч ТВ».

При этом он отметил результативность игрока, который в 37 лет может забить 18 мячей в сезоне. Ветеран добавил, что в России молодые футболисты не забивают столько за всю карьеру.

22 ноября стало известно, что «Манчестер Юнайтед» расторг контракт с Роналду. Перед началом мундиаля игрок дал скандальное интервью, в котором раскритиковал клуб и главного тренера Эрика тен Хага.

Ранее сообщалось, что Роналду — единственный футболист на ЧМ-2022 без клуба.

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