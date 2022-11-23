Мостовой: Роналду в состоянии купить себе несколько клубов и играть в них

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о будущем нападающего Криштиану Роналду после его ухода из «Манчестер Юнайтед».

«Не надо волноваться за будущее Роналду. Даже если он без клуба на чемпионате мира, то без проблем себе его найдёт. Он в состоянии несколько клубов сам купить и в них играть», — цитирует Мостового «Матч ТВ».

При этом он отметил результативность игрока, который в 37 лет может забить 18 мячей в сезоне. Ветеран добавил, что в России молодые футболисты не забивают столько за всю карьеру.

22 ноября стало известно, что «Манчестер Юнайтед» расторг контракт с Роналду. Перед началом мундиаля игрок дал скандальное интервью, в котором раскритиковал клуб и главного тренера Эрика тен Хага.

Ранее сообщалось, что Роналду — единственный футболист на ЧМ-2022 без клуба.