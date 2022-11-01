За сборную Австралии на ЧМ-2022 одновременно играли 12 футболистов

В матче первого тура чемпионата мира в Катаре Франция — Австралия бригада арбитров допустила ошибку.

На 73-й минуте судья разрешил австралийцам сделать замену — на поле вышли Гаранг Куол и Авер Мабил. При этом игру покинул только Райли Макгри.

Главный арбитр Виктор Гомес дал свисток на возобновление матча, но спустя несколько секунд остановил игру.

Напомним, что в первом туре сборная Франции разгромила Австралию со счётом 4:1.

Ранее сообщалось, что сборная Франции не сможет заменить в заявке на ЧМ травмированного Эрнандеса.