Флик: я большой поклонник японского футбола

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик поделился ожиданиями от матча первого тура с командой Японии на чемпионате мира в Катаре.

«Я являюсь большим поклонником японского футбола. Думаю, что это будет серьёзная проверка для нас, но мы подготовились так хорошо, как только могли», — сказал Флик на пресс-конференции.

Игра между командами пройдёт 23 ноября в Дохе на стадионе «Халифа». Начало — в 16:00 мск.

В группе E также выступают команды Коста-Рики и Испании.

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