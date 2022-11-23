Колосков: вопрос, кто возьмёт Роналду

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался о будущем нападающего Криштиану Роналду после его ухода из «Манчестер Юнайтед».

«Будущее всегда есть. Захочет ли он сам играть? Ему 37 лет уже. Где и кто возьмёт его — это вопрос. Потому что он очень дорогой футболист», — цитирует Колоскова «Чемпионат».

22 ноября стало известно, что «Манчестер Юнайтед» расторг контракт с Роналду. Перед началом мундиаля игрок дал скандальное интервью, в котором раскритиковал клуб и главного тренера Эрика тен Хага.

Ранее сообщалось, что Роналду — единственный футболист на ЧМ-2022 без клуба.