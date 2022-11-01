Навас: я не играю за ПСЖ, потому что кое-кто этого не хочет

Вратарь «Пари Сен-Жермен» и сборной Коста-Рики Кейлор Навас объяснил, почему не выступает в клубе.

«Тот факт, что я не играю за свой клуб, говорит не о низком уровне моей игры. Это происходит потому, что кое-кто не хочет, чтобы я играл», — цитирует Наваса El País.

34-летний голкипер перешёл в ПСЖ в сентябре 2019 года из мадридского «Реала». В его активе 72 матча, в 36 из которых он отыграл на ноль.

Ранее сообщалось, что Навас готов перейти в «Наполи».