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Медведева: поражение от Загитовой на ОИ-2018 можно назвать благословением

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Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала, как на неё повлияло поражение на Олимпиаде — 2018 в Пхёнчхане.
Медведева: поражение от Загитовой на ОИ-2018 можно назвать благословением
  • Gettyimages.ru

«Моя самая главная победа в жизни — тот факт, что я переступила через Олимпиаду, победы и поражения и живу здесь и сейчас. Проигрыш можно назвать благословением», — сказала Медведева на YouTube-канале «Ключ».

Напомним, что на Олимпиаде-2018 Медведева уступила золотую медаль своей подруге по команде Алине Загитовой. Фигуристка тяжело приняла поражение и уехала от Этери Тутберидзе тренироваться к Брайану Орсеру.

С 2020 года Евгения не участвует в соревнованиях.

Ранее сообщалось, что Медведева отметила юбилей, опубликовав фотографию в купальнике.

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