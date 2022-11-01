Круговой: Россия обыграла саудитов со счётом 5:0, а Аргентина не смогла

Защитник сборной России по футболу Данил Круговой отреагировал на поражение сборной Аргентины в первом туре чемпионата мира в Катаре от Саудовской Аравии.

«Удивился, потому что в 2018 году Россия обыграла Саудовскую Аравию со счётом 5:0, а тут Аргентина не смогла. Думаю, у Аргентины будет возможность реабилитироваться», — цитирует Кругового «Чемпионат».

Встреча первого тура группы C на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле завершилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Эрве Ренара.

Напомним, что на чемпионате мира 2018 года сборная России разгромила Саудовскую Аравию со счётом 5:0 в матче открытия.

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