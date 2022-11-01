Алдонин не считает, что на Месси есть проклятие чемпионата мира

Бывший российский футболист Евгений Алдонин отреагировал на поражение сборной Аргентины в первом туре чемпионата мира в Катаре от Саудовской Аравии.

«На Месси проклятие? Перестаньте. На нём лежит ответственность за команду. Но в этом и кроется основная проблема: в любой сложной ситуации игроки перекладывают ответственность на Месси», — цитирует Алдонина «Чемпионат».

Он добавил, что игроки Аргентины предпочитают отдать пас Месси, чтобы он завершил атаку. По мнению россиянина, аргентинцы не хотят сами забивать из-за зависимости от одного игрока.

Встреча первого тура группы C на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле завершилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Эрве Ренара.

Ранее Месси объяснил, почему Аргентина уступила Саудовской Аравии на ЧМ-2022.