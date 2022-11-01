Павар: сборная Франции не хотела оказаться в такой же ситуации, как Аргентина

Защитник сборной Франции Бенжамен Павар объяснил победу своей команды над Австралией в первом матче чемпионата мира 2022 года в Катаре.

«Мы видели, какие трудности испытала Аргентина в матче с Саудовской Аравией, и не хотели оказаться в такой же ситуации. Мы здорово играли, наши игроки были спокойны», — цитирует Павара BeInSports.

Напомним, что в первом туре сборная Аргентины уступила команде Саудовской Аравии со счётом 1:2. Франция же разгромила Австралию — 4:1.

Ранее сообщалось, что сборная Франции не сможет заменить в заявке на ЧМ травмированного Эрнандеса.