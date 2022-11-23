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Российский гроссмейстер высказался о «шахматной» фотографии Роналду и Месси

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Российский гроссмейстер Сергей Шипов отреагировал на совместную фотографию футболистов Криштиану Роналду и Лионеля Месси, играющих в шахматы.
Российский гроссмейстер высказался о «шахматной» фотографии Роналду и Месси
  • Gettyimages.ru
  • © Daniele Badolato - Juventus FC/Juventus FC

«Месси и Роналду знает весь мир, конечно, вокруг этой фотографии поднялся шум, но серьёзного значения для шахмат это не имеет. Их сила воздействия на шахматы слегка преувеличена», — цитирует Шипова ТАСС.

Футболисты приняли участие в рекламной кампании Louis Vuitton. На фотографии они играют в шахматы.

Напомним, что групповой турнир чемпионата мира в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря.

Ранее Месси сравнялся с Роналду по забитым мячам на чемпионатах мира.

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