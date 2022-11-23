Российский гроссмейстер высказался о «шахматной» фотографии Роналду и Месси

Российский гроссмейстер Сергей Шипов отреагировал на совместную фотографию футболистов Криштиану Роналду и Лионеля Месси, играющих в шахматы.

«Месси и Роналду знает весь мир, конечно, вокруг этой фотографии поднялся шум, но серьёзного значения для шахмат это не имеет. Их сила воздействия на шахматы слегка преувеличена», — цитирует Шипова ТАСС.

Футболисты приняли участие в рекламной кампании Louis Vuitton. На фотографии они играют в шахматы.

Напомним, что групповой турнир чемпионата мира в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря.

Ранее Месси сравнялся с Роналду по забитым мячам на чемпионатах мира.