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«Ньюкасл» не заинтересован в подписании Роналду

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Рулевой «Ньюкасла» Эдди Хау прокомментировал информацию о том, что клуб хочет подписать нападающего Криштиану Роналду.
«Ньюкасл» не заинтересован в подписании Роналду
  • Gettyimages.ru
  • © Armando Franca

«На данный момент у нас довольно возрастной состав… нам нужно снизить средний возраст, так что это может быть не то подписание, на которое мы обязательно рассчитываем», — написал он в соцсетях.

По информации Marca, у 37-летнего футболиста есть два предложения о контракте: от клубов «Ньюкасл» и «Ан-Наср». Оба связаны с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом.

22 ноября стало известно, что «Манчестер Юнайтед» расторг контракт с Роналду.

Ранее сообщалось, что акции «Манчестер Юнайтед» взлетели вверх после информации о возможной продаже клуба.

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