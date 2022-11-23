«Ньюкасл» не заинтересован в подписании Роналду

Рулевой «Ньюкасла» Эдди Хау прокомментировал информацию о том, что клуб хочет подписать нападающего Криштиану Роналду.

«На данный момент у нас довольно возрастной состав… нам нужно снизить средний возраст, так что это может быть не то подписание, на которое мы обязательно рассчитываем», — написал он в соцсетях.

По информации Marca, у 37-летнего футболиста есть два предложения о контракте: от клубов «Ньюкасл» и «Ан-Наср». Оба связаны с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом.

22 ноября стало известно, что «Манчестер Юнайтед» расторг контракт с Роналду.

Ранее сообщалось, что акции «Манчестер Юнайтед» взлетели вверх после информации о возможной продаже клуба.