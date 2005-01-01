Малафеев назвал топ-3 сильнейших вратарей на ЧМ-2022

Бывший вратарь сборной России Вячеслав Малафеев высказался о голкиперах на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

«Рамсдейл очень хорош в «Арсенале». Куртуа — в Лиге чемпионов он очень уверенно и спокойно делает всё необходимое. Ну и Алисон, который показывает вообще что-то фантастическое», — цитирует Малафеева «РБ Спорт».

Напомним, что групповой турнир чемпионата мира в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря.

Ранее нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду перечислил страны, которые наиболее близки к победе на чемпионате мира в Катаре.